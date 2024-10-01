Венсан Кассель романтично поздравил с днем рождения Монику Беллуччи

30 сентября французский актер поздравил экс-супругу с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

В этот день итальянская актриса и модель отпраздновала свое 60-летие. Их звездный брак продлился с 1999 по 2013 годы, в котором у пары родились двое детей.

Фото: Instagram/vincentcassel

Также актер разместил архивное фото на основной странице.

"Если и отношения с бывшим, то только такие", – с восхищением отреагировали подписчицы Касселя.

Что касается именинницы, то начав карьеру модели в возрасте 16 лет, в 2017 была первой женщиной свыше 50 лет, ставшей лицом бренда L'Oreal Paris. Также известность в кино ей принесли фильмы "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".

Но вот певица Алсу опубликовала шуточное видео, намекая на измены со стороны ее бывшего мужа.