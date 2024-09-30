Марию Погребняк изолировали от ребенка

Бизнесвумен изолировали от новорожденного сына, сообщает Zakon.kz.

Бывшая жена футболиста рассказала в Instagram-сторис, что заболела и ее отправили на карантин до полного выздоровления.

Фото: Instagram/mariapoga_

"Никогда не занимайтесь самолечением! Как хорошо, что меня муж отправил к врачу", – обратилась к подписчикам Погребняк.

Со слов женщины, сначала у нее заболело горло, но температуры не было. Тогда она решила выпить противовирусные. При осмотре врач обнаружил хрипы в легком, а противовирусные препараты при данной простуде оказались противопоказаны.

А 28 сентября мама двоих детей из России стала победительницей конкурса "Миссис Европа – 2024".