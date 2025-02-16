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Культура и шоу-бизнес

Мария Погребняк заявила о готовности родить пятого ребенка

Дети, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 08:20 Фото: Instagram/mariapoga_
36-летняя модель Мария Погребняк объявила, что готова стать мамой в пятый раз, сообщает Zakon.kz.

Сейчас женщина воспитывает троих сыновей от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. Бывшая участница шоу "Сокровища императора" осталась с бывшим мужем в добрых отношениях. Они часто общаются и встречаются на семейных праздниках. Кроме того, Мария по-прежнему дружит с бывшей свекровью.

Младший Вова родился от нынешнего супруга, бизнесмена Игоря Головинского. Для него ребенок стал первенцем. Блогер быстро восстановилась после четвертых родов. В онлайн-общении с подписчиками она рассказала, как относится к новой беременности. Погребняк отметила, что материнство для нее – большое счастье. Ей нетрудно справляться с большим количеством обязанностей. Самое сложное для Марии – процесс вынашивания малыша.

Фото: Instagram/mariapoga_

А вот другая мама в российском шоу-бизнесе Анна Седокова шокировала фанатов резким похудением после смерти бывшего мужа, но все же дала в Казахстане первый концерт после смерти Яниса Тиммы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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