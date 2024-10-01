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42-летняя Динара Сатжан раскрыла, как записан в телефоне ее любимый человек

42-летняя Динара Сатжан раскрыла, как записан в телефоне ее любимый человек, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 17:52 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская журналистка, ведущая и блогер Динара Сатжан рассказала, как записала в своем телефоне возлюбленного, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 30 сентября 2024 года, она поделилась кадрами со своего шоу, гостями которого стали актер Таеукел Мусилим и его жена Махаббат. Сатжан спросила у супругов, как они подписаны друг друга в телефонах.

"А как у вас в телефоне записан ваш любимый человек?! У меня записан коротко и ясно "ЛЮ", – написала под публикацией 42-летняя журналистка.

Напомним, 21 сентября 2024 года Динаре Сатжан исполнилось 42 года. Этому она посвятила пост в своем Instagram, под которым поблагодарила семью, родных, друзей и команду за то, что они рядом. По словам журналистки, ей не хватало "только одного человека – любимого мужчины". "Сегодня он рядом и я счастлива!" – заинтриговала она, оставив такую запись под фото с Валерием Меладзе и Бибигуль Тулегеновой.

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