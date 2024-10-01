"Санта-Барбара" в реальности: Ирина Болгар напишет книгу о семейной жизни с Дуровым

История запутанных отношений Ирины Болгар и Павла Дурова все больше напоминает "Санта-Барбару". На этот раз мать троих детей основателя Telegram заявила, что работает над книгой и документальным фильмом о ее семейной жизни с предпринимателем, сообщает Zakon.kz.

О своих планах Болгар рассказала на странице в Instagram.

"Обсуждаю издание книги по моим личным дневникам и сценарий документального фильма по реальным событиям из моего личного архива за десять лет семейных отношений с Павлом Дуровым". Ирина Болгар

Она также уточнила, что раскроет подробности создания Telegram, так как считает платформу их общим семейным активом.

Кроме того, Болгар рассказала, что не хотела предавать огласке историю Дурова. Но в данный момент она испытывает трудности. Продолжая, отметила, что неоднократно предлагала решить вопрос с алиментами в досудебном порядке, однако Павел ее заблокировал.

"Моих доходов хватает только на базовое обеспечение детей, но не на оплату дорогих частных школ, дополнительных занятий, поездок на отдых. Приходится использовать личные сбережения, которые конечны". Ирина Болгар

В заключительной части сказано, что книга выйдет уже скоро.

"Я также надеюсь, что вам понравится кино о прекрасной истории любви, которая, к сожалению, закончилась как триллер". Ирина Болгар

Впервые о совместных с Дуровым детях Болгар объявила в конце июня 2024 года. Бизнесмен это не комментировал, но вскоре сообщил, что несколько лет назад стал донором спермы и имеет более 100 биологических детей.