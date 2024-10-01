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Отару Кушанашвили удалили злокачественные опухоли

Отару Кушанашвили удалили злокачественные опухоли, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 01:55 Фото: Instagram/otar.kushanashvili
Российскому журналисту и телеведущему Отару Кушанашвили 1 октября успешно провели операцию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Baza в Telegram, операция длилась более 10 часов.

В ходе хирургического вмешательства Кушанашвили удалили злокачественную опухоль в печени, а затем — в кишечнике.

О том, что будет проведена операция журналист сообщил накануне на своей странице в Instagram.

"Я выиграю", – подчеркнул Кушанашвили.

20 июня 2024 года стало известно, что Отар Кушанашвили попал в реанимацию. Оказалось, что у него рак.

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