Отару Кушанашвили удалили злокачественные опухоли
Фото: Instagram/otar.kushanashvili
Российскому журналисту и телеведущему Отару Кушанашвили 1 октября успешно провели операцию, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Baza в Telegram, операция длилась более 10 часов.
В ходе хирургического вмешательства Кушанашвили удалили злокачественную опухоль в печени, а затем — в кишечнике.
О том, что будет проведена операция журналист сообщил накануне на своей странице в Instagram.
"Я выиграю", – подчеркнул Кушанашвили.
20 июня 2024 года стало известно, что Отар Кушанашвили попал в реанимацию. Оказалось, что у него рак.
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