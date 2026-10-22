Метастазы по всему телу: российская блогерша Лерчек рассказала о своем состоянии

Российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, поделилась с подписчиками новостями о своей борьбе с онкологией. Вместе с женихом Луисом Сквиччиарини она опубликовала обращение в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

По словам пары, последние обследования показали, что метастазы снова начали расти в разных частях тела.

"Врачи рекомендуют рассмотреть возможность проведения вакцинации в Китае. CAR-T-терапия это называется, которая может помочь убить рак навсегда", – объяснила Валерия.

Женщина призналась, что надеется получить разрешение суда на выезд за границу для последующего лечения.

В марте 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Валерии и Артема Чекалиных. По версии следствия, супруги в апреле 2021 года вместе с сообщниками "легализовали денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей (более 700 млн тенге), приобретя на них валюту США". Тем самым, отмечали следователи, они "замаскировали связь" отмытых денег с "преступным источником их происхождения". Кроме того, их проверили на причастность к "совершению иных экономических преступлений". Тогда же суд наложил арест на деньги и имущество блогеров.

27 декабря 2023 года Лерчек вернулась в социальные сети после выплаты 311 млн рублей (более 1,5 млрд тенге) долга перед налоговой. 19 марта 2024 года из информации, размещенной в едином информационном пространстве мировых судей Москвы, стало известно, что известные блогеры Артем и Валерия Чекалины разводятся после налогового скандала. Заявление подала Лерчек 15 марта.

13 апреля 2026 года, Гагаринский районный суд Москвы признал виновным Артема Чекалина в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 194 529 371 рублей (более 1 213 863 275 тенге по курсу Нацбанка РК). Блогер был взят под стражу в зале суда.

О приговоре высказалась юрист Екатерина Гордон. Она также отметила, что в ходе разбирательств Лерчек вовремя не отпустили на обследование – "и теперь у нее рак 4-й стадии".