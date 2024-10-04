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Мадина Садвакасова показала маму в честь важной даты

Мадина Садвакасова показала маму в честь важной даты, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 10:14 Фото: Instagram/sadvakasovamadina
Накануне, 3 октября 2024 года, популярная казахстанская поп-исполнительница Мадина Садвакасова вернулась в соцсети после недавнего заявления об изменениях в жизни. Причиной этому послужило важное событие – день рождения матери, сообщает Zakon.kz.

Поздравляя родительницу с именинами, 45-летняя артистка подробнее рассказала о маме и раскрыла значение своей известной песни.

"С днем рождения, мама! На самом деле, моя мама близка к искусству, пению. У нее прекрасный характер, она всегда улыбается, сияет, украшает и зажигает среду, в которой оказывается. В песне "Мама" – все мои чувства, любовь к этому человеку. Наверное, поэтому песня "Мама" нашла свое место в сердцах народа. Мамочка, желаю тебе дожить до 100. Продолжай цвести и радовать нас", – написала Мадина Садвакасова в Instagram, опубликовав совместные фото с мамой.

Фолловеры певицы присоединились к поздравлениям и отметили, что песня "Мама" – одна из их любимых композиций:

  • "Прекрасная песня".
  • "Самая мелодичная песня о маме".
  • "Пусть наши мамы доживут до 100".
  • "Моя любимая песня! С днем рождения мамочки!"
  • "Мама такая же красивая, как и вы. Пусть жизнь ее будет долгой".
  • "Поздравляю. К сожалению, нет человека, который смог бы заменить маму. Пусть будет здорова твоя мама".

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30 сентября 2024 года Мадина Садвакасова опубликовала несколько снимков, под которыми оставила загадочную подпись. По словам певицы, в ее жизни происходят изменения, которыми она пообещала поделиться, когда придет время.

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