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Культура и шоу-бизнес

Беременная Ерке Есмахан с семьей вернулась в Казахстан

Беременная Ерке Есмахан с семьей вернулась в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 14:38 Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан с мужем Раймбеком Бактыгереевым (исполнитель, более известный как Raim) и двумя сыновьями вернулась из заграничного путешествия на родину, сообщает Zakon.kz.

Об этом 40-летняя беременная артистка проинформировала в Instagram-Stories.

Фото: Instagram/erke_esmahan

"До скорой встречи, Стамбул! Ислам пересчитал чемоданы. Теперь домой. Безмерная благодарность Всевышнему!" – написала Ерке Есмахан 30 января 2025 года, опубликовав фото и видео из аэропорта Алматы.

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6 января 2025 года Раймбек Бактыгереев с супругой Ерке Есмахан и двумя сыновьями улетели из Казахстана. Стало известно, что семья проведет каникулы за рубежом. Позднее певица делилась кадрами роскошного отдыха в Швейцарии. 20 января артистка поведала, что у нее в планах задержаться за границей еще на 10 дней.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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