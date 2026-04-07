Происшествия

В Алматы найден мертвым единственный сын известной певицы Гульнары Сикымбаевой

Фото: Instagram/zhazirabegaly_tv
В Алматы нашли мертвым Баира Сикымбаева – сына покойной заслуженной артистки Казахстана, певицы Гульнар Сикымбаевой, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Instagram 7 апреля 2026 года рассказала журналист Жазира Бегалы.

"Нашли сына певицы Гульнары Сикымбаевой. Неизвестно, из-за чего он умер... Единственный сын... Пусть земля ему будет пухом", – написала она.

Баир Сикымбаев пропал 24 марта 2026 года. Он вышел из дома в Медеуском районе и перестал выходить на связь. Его искали полиция, родственники, волонтеры.

"Тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено накануне в Бостандыкском районе Алматы. Обстоятельства устанавливаются", – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Заслуженная артистка РК, певица казахской эстрады Гульнара Сикымбаева ушла из жизни в октябре 2024 года.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
