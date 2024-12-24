Игорь Крутой подготовил дуэт Димы Билана с корейской оперной певицей
Фото: Instagram/bilanofficial, Instagram/sumijo_official
70-летний российский эстрадный композитор Игорь Крутой приоткрыл занавес над подготовкой к новому проекту. По данным пианиста, премьера состоится 8 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Видео подготовки именитых артистов Крутой опубликовал 24 декабря 2024 года и рассказал некоторые детали.
В описании к публикации значится: "Вашему вниманию – наше репетиционное закулисье с его особой атмосферой и профессиональным кайфом".
"На первые репетиции и ознакомление с музыкальным материалом специально из Милана прилетела всемирная оперная дива Чо Суми (на минуточку – обладательница "Грэмми") и приехал в студию для репетиции специально написанного для них дуэта Дима Билан (на минуточку – победитель "Евровидения")".Игорь Крутой
Пользователи Сети поблагодарили за возможность увидеть закулисье и уточнили, что уже предвкушают красивое зрелище.
- Очень-очень ждем.
- Желаю вам удачи, не сомневаюсь даже, что это будет сильно и стильно.
- Это шоу будет фееричным и незабываемым.
- Застыли в ожидании шедевра.
- Уже мурашки.
- Это будет что-то с чем-то.
Примечательно, что 62-летняя певица Чо Суми также отметилась в комментариях:
"Большое спасибо Игорю Крутому и его команде! С нетерпением жду возможности исполнить прекрасную музыку, Маэстро!"
Ранее стало известно, что 42-летний Билан снялся в праздничном музыкальном проекте. Теперь зрители могут сразу и не признать народного любимца. Победитель "Евровидения-2008" предстанет в роли известного модельера Ива Сен-Билана.
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