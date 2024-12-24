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Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой подготовил дуэт Димы Билана с корейской оперной певицей

Игорь Крутой подготовил дуэт Димы Билана с корейской оперной певицей, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 16:03 Фото: Instagram/bilanofficial, Instagram/sumijo_official
70-летний российский эстрадный композитор Игорь Крутой приоткрыл занавес над подготовкой к новому проекту. По данным пианиста, премьера состоится 8 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Видео подготовки именитых артистов Крутой опубликовал 24 декабря 2024 года и рассказал некоторые детали.

В описании к публикации значится: "Вашему вниманию – наше репетиционное закулисье с его особой атмосферой и профессиональным кайфом".

"На первые репетиции и ознакомление с музыкальным материалом специально из Милана прилетела всемирная оперная дива Чо Суми (на минуточку – обладательница "Грэмми") и приехал в студию для репетиции специально написанного для них дуэта Дима Билан (на минуточку – победитель "Евровидения")".Игорь Крутой

Пользователи Сети поблагодарили за возможность увидеть закулисье и уточнили, что уже предвкушают красивое зрелище.

  • Очень-очень ждем.
  • Желаю вам удачи, не сомневаюсь даже, что это будет сильно и стильно.
  • Это шоу будет фееричным и незабываемым.
  • Застыли в ожидании шедевра.
  • Уже мурашки.
  • Это будет что-то с чем-то.

Примечательно, что 62-летняя певица Чо Суми также отметилась в комментариях:

"Большое спасибо Игорю Крутому и его команде! С нетерпением жду возможности исполнить прекрасную музыку, Маэстро!"

Ранее стало известно, что 42-летний Билан снялся в праздничном музыкальном проекте. Теперь зрители могут сразу и не признать народного любимца. Победитель "Евровидения-2008" предстанет в роли известного модельера Ива Сен-Билана.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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