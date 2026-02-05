Дочь 66-летнего Игоря Николаева написала песню в 10 лет

66-летний российский композитор Игорь Николаев поделился с аудиторией творческими достижениями своей младшей 10-летней дочери. Как оказалось, Вероника пошла по стопам знаменитого отца и создала песню в соавторстве с ним, сообщает Zakon.kz.

4 февраля 2026 года артист опубликовал фото с дочкой и уточнил, что на "Детском радио" состоялась премьера песни под названием "Небо с голубыми глазами". По его словам, это было очень волнительно.

"Мы счастливы, что песня понравилась очень многим слушателям, и маленьким, и взрослым!" Игорь Николаев

Сама же Вероника утверждает, что мелодия родилась совершенно спонтанно, когда она качалась на любимых качелях в парке недалеко от дома.

Народный артист добавил, что сохранил тот самый момент рождения песни на видео.

"Дочь качалась и пела основную мелодию вместе со словами припева. После этого отец помог дочери довести композицию до совершенства, записать ее и выпустить сингл, который уже стал вторым в карьере юной исполнительницы", – говорится в публикации издания МузТВ.

Интересно, но комментаторы пишут наперебой слова восхищения. Так, по их отзывам, "Вероника унаследовала самые лучшие качества и таланты своих родителей".

