Один из богатейших азербайджанцев обещал вернуться в Алматы
Фото: Instagram/eminofficial
Азербайджанский певец Эмин Агаларов (сценический псевдоним Emin) поделился впечатлениями от сольного концерта в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Визиту в нашу южную столицу 44-летний артист, которого считают одним из богатейших предпринимателей в Азербайджане, посвятил видео в Instagram.
"Впервые за долгое время приехали в Казахстан с сольником. Алматы, спасибо за теплый прием, обязательно вернемся", – написал Эмин Агаларов 8 октября 2024 года под публикацией.
Казахстанцы поблагодарили певца за концерт, и отметили, что ждут его еще много раз:
- "Ждем еще много раз".
- "Спасибо вам! Успехов, удачи!"
- "Приезжайте еще, это было круто".
- "Это было чудесно: теплый прием, замечательный концерт, душевные встречи!"
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Ранее казахстанцев тронула простота и воспитанность Эмина Агаларова, который за кулисами концерта обнял поклонницу и поцеловал ее руку.
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