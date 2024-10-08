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Один из богатейших азербайджанцев обещал вернуться в Алматы

Один из богатейших азербайджанцев обещал вернуться в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 18:01 Фото: Instagram/eminofficial
Азербайджанский певец Эмин Агаларов (сценический псевдоним Emin) поделился впечатлениями от сольного концерта в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Визиту в нашу южную столицу 44-летний артист, которого считают одним из богатейших предпринимателей в Азербайджане, посвятил видео в Instagram.

"Впервые за долгое время приехали в Казахстан с сольником. Алматы, спасибо за теплый прием, обязательно вернемся", – написал Эмин Агаларов 8 октября 2024 года под публикацией.

Казахстанцы поблагодарили певца за концерт, и отметили, что ждут его еще много раз:

  • "Ждем еще много раз".
  • "Спасибо вам! Успехов, удачи!"
  • "Приезжайте еще, это было круто".
  • "Это было чудесно: теплый прием, замечательный концерт, душевные встречи!"

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Ранее казахстанцев тронула простота и воспитанность Эмина Агаларова, который за кулисами концерта обнял поклонницу и поцеловал ее руку.

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