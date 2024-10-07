Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев

Накануне, 6 октября 2024 года, в Алматы во Дворце Республики прошел концерт азербайджанского певца Эмина Агаларова (Emin). Кадрами закулисья и самого концерта он поделился в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

В Instagram 7 октября 2024 года певец, которого считают еще и одним из богатейших предпринимателей в Азербайджане, опубликовал видео с поклонницей. На кадрах пожилая женщина поблагодарила Эмина за концерт, особенно – за исполнение песни Муслима Магомаева "О море, море", которое довело ее до слез. В ответ Агаларов обнял поклонницу и поцеловал ее руку.

"Особенная встреча после концерта в Алматы. Это невероятно заряжает", – написал Emin.

Увиденное тронуло пользователей Казнета до глубины души. Также они выразили благодарность родителям певца за его простоту и воспитанность:

"Как трогательно".

"Какое чудесное, теплое видео! Спасибо!"

"Какая добрая бабуля. Эмин просто огонь".

"Какой теплый, добродушный и воспитанный парень".

"Спасибо за вчерашний концерт! Мы не хотели вас отпускать!"

"И правда, он очень приятный, воспитанный, респект родителям".

Чуть ранее Эмин в Stories показал, как его встретили в Алматы, а также поделился кадрами концерта.

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