Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
В Instagram 7 октября 2024 года певец, которого считают еще и одним из богатейших предпринимателей в Азербайджане, опубликовал видео с поклонницей. На кадрах пожилая женщина поблагодарила Эмина за концерт, особенно – за исполнение песни Муслима Магомаева "О море, море", которое довело ее до слез. В ответ Агаларов обнял поклонницу и поцеловал ее руку.
"Особенная встреча после концерта в Алматы. Это невероятно заряжает", – написал Emin.
Увиденное тронуло пользователей Казнета до глубины души. Также они выразили благодарность родителям певца за его простоту и воспитанность:
- "Как трогательно".
- "Какое чудесное, теплое видео! Спасибо!"
- "Какая добрая бабуля. Эмин просто огонь".
- "Какой теплый, добродушный и воспитанный парень".
- "Спасибо за вчерашний концерт! Мы не хотели вас отпускать!"
- "И правда, он очень приятный, воспитанный, респект родителям".
Чуть ранее Эмин в Stories показал, как его встретили в Алматы, а также поделился кадрами концерта.
Ранее сообщалось, что казахстанский "отец мобилографии" Кыран Талапбек, который стал личным мобилографом Эмина Агаларова, познакомился с президентом и первой леди Азербайджана – Ильхамом и Мехрибан Алиевыми.