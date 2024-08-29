Лиза Арзамасова вышла в свет спустя три недели после вторых родов

Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, которая три недели назад стала мамой второй раз, 28 августа 2024 года посетила светское мероприятие, сообщает Zakon.kz.

Впечатлениями о своем первом выходе в свет после вторых родов 29-летняя актриса поделилась в Instagram.

"Вчера на презентации нового сезона моего любимого СТС. Настроение – самое солнечное от встречи с наиприятнейшими людьми, многих из которых знаю с детства! Красивого сезона, друзья!" – написала Лиза Арзамасова сегодня, 29 августа, опубликовав фото.

Судя по кадрам, которыми поделились woman_ru, актриса быстро пришла в форму после рождения дочери.

Свадьба Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой состоялась 20 декабря 2020 года. В 2021 году в семье родился сын Лев. А 8 августа 2024 года звездная пара стала родителями второй раз – у них родилась дочь Лия.

В день выписки из роддома, 15 августа, фигурист решил нестандартно подойти к мероприятию и продемонстрировал небольшое выступление на коньках.