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Лиза Арзамасова вышла в свет спустя три недели после вторых родов

Лиза Арзамасова вышла в свет спустя три недели после вторых родов, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 19:53 Фото: Instagram/aist_i_kapusta
Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, которая три недели назад стала мамой второй раз, 28 августа 2024 года посетила светское мероприятие, сообщает Zakon.kz.

Впечатлениями о своем первом выходе в свет после вторых родов 29-летняя актриса поделилась в Instagram.

"Вчера на презентации нового сезона моего любимого СТС. Настроение – самое солнечное от встречи с наиприятнейшими людьми, многих из которых знаю с детства! Красивого сезона, друзья!" – написала Лиза Арзамасова сегодня, 29 августа, опубликовав фото.

Судя по кадрам, которыми поделились woman_ru, актриса быстро пришла в форму после рождения дочери.

Свадьба Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой состоялась 20 декабря 2020 года. В 2021 году в семье родился сын Лев. А 8 августа 2024 года звездная пара стала родителями второй раз – у них родилась дочь Лия.

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В день выписки из роддома, 15 августа, фигурист решил нестандартно подойти к мероприятию и продемонстрировал небольшое выступление на коньках.

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