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Тимоте Шаламе снялся в роли известного музыканта

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 04:40 Фото: Х/FilmUpdates
Актер сыграл роль легендарного фолк-музыканта Боба Дилана, сообщает Zakon.kz.

Картина расскажет о начале карьеры Боба Дилана в Нью-Йорке, вплоть до момента, когда он взял в руки электрогитару на Ньюпортском фестивале в 1965 году. Премьера "Совершенного незнакомца" назначена на 25 декабря.

Известно, что Шаламе сам исполнит все песни в фильме.

А российская актриса Елизавета Арзамасова перевоплотилась в образ Марины Цветаевой.

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