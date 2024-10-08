Тимоте Шаламе снялся в роли известного музыканта
Фото: Х/FilmUpdates
Актер сыграл роль легендарного фолк-музыканта Боба Дилана, сообщает Zakon.kz.
Картина расскажет о начале карьеры Боба Дилана в Нью-Йорке, вплоть до момента, когда он взял в руки электрогитару на Ньюпортском фестивале в 1965 году. Премьера "Совершенного незнакомца" назначена на 25 декабря.
Известно, что Шаламе сам исполнит все песни в фильме.
А российская актриса Елизавета Арзамасова перевоплотилась в образ Марины Цветаевой.
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