Муцениеце и Прилучный разделили детей

Судебное разбирательство между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным продолжается. Сейчас бывшие супруги спорят не о размере алиментов, а о том, с кем будут жить дети, сообщает Zakon.kz.

По информации starhit.ru, уже не первый месяц общественность следит за тяжбой Муцениеце и Прилучного. В какой-то момент казалось, что дети актеров все же останутся с отцом. Так как Агата публично заявляла о своих неудачах в суде.

Однако на последнем заседании суд вынес решение в пользу Муцениеце: до оглашения окончательного результата сын актеров должен жить с матерью. Только вот, по словам Агаты, Прилучного этого совершенно не волнует – он все еще не привез Тимофея домой.

Теперь брат и сестра живут в разлуке. Девочка изъявила желание жить с матерью и Павел заявил, что уважает решение дочери. Агата рада теплому общению с наследницей и демонстрирует его в личном блоге.

Сам Павел не считает, что он делает что-то предосудительное и уверяет, что действует исключительно в интересах ребенка.

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