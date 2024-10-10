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Екатерина Варнава напугала подписчиков новыми фотографиями

Фотосессия, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 02:44 Фото: Instagram/kativarnava
Экс-участница шоу Comedy Woman напугала фолловеров новой фотосессией, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что 10 октября на Кипре готовится премьера ее нового эротического шоу Drama Queen. Своими фотографиями, сделанными накануне мероприятия, артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Комментаторы решили, что исхудавшая Варнава стала похожа на стилиста Влада Лисовца.

"Жаль девочку. Такая красотка была", – комментарий, который поддержали большинство Instagram-пользователей.

Ольга Бузова также находится за пределами России. Телеведущая занята на съемках шоу канала "ТНТ".

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