Жена Евгения Петросяна показала отдых без детей и мужа в Африке

35-летняя супруга юмориста Евгения Петросяна улетела за границу в одиночестве. Татьяна Брухунова на этот раз отдыхает и получает впечатления от посещения достопримечательностей Кейптауна, сообщает Zakon.kz.

Еще в начале октября Брухунова рассказала, что сбылась ее мечта: она путешествует по Южно-Африканской Республике.

Также она отметила, что все дни проходят весьма насыщенно.

"Спим мало. Ходим и ездим много", – добавила блогер.

11 октября Брухунова поделилась очередными красочными снимками и рассказала о подготовке к поездке.

"Собирать наряды в поездку я люблю особенно! Это своего рода "тетрис", сделать так, чтобы большинство вещей сочетались между собой". Татьяна Брухунова

Комментаторам понравились ее образы и они оставили ряд комплиментов.

Летом Брухунова впервые дала интервью, в котором рассказала о браке с артистом. Тогда она заявила, что именно с ней телеведущий обрел настоящую семью.