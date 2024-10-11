Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жена Евгения Петросяна показала отдых без детей и мужа в Африке

Жена Евгения Петросяна показала отдых без детей и мужа в Африке, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 20:21 Фото: Instagram/bruhunova
35-летняя супруга юмориста Евгения Петросяна улетела за границу в одиночестве. Татьяна Брухунова на этот раз отдыхает и получает впечатления от посещения достопримечательностей Кейптауна, сообщает Zakon.kz.

Еще в начале октября Брухунова рассказала, что сбылась ее мечта: она путешествует по Южно-Африканской Республике.

Также она отметила, что все дни проходят весьма насыщенно.

"Спим мало. Ходим и ездим много", – добавила блогер.

11 октября Брухунова поделилась очередными красочными снимками и рассказала о подготовке к поездке.

"Собирать наряды в поездку я люблю особенно! Это своего рода "тетрис", сделать так, чтобы большинство вещей сочетались между собой".Татьяна Брухунова

Комментаторам понравились ее образы и они оставили ряд комплиментов.

Летом Брухунова впервые дала интервью, в котором рассказала о браке с артистом. Тогда она заявила, что именно с ней телеведущий обрел настоящую семью.

Читайте также

Врач рассказал о пластических операциях Ксении Бородиной и их стоимости
Врач рассказал о пластических операциях Ксении Бородиной и их стоимости
Национальный центр рукописей и редких книг представил копию исторического документа, найденного в России
Ценная персидская рукопись XVII века вернулась в Казахстан
Молдир Ауелбекова заинтриговала подписчиков снимками из Москвы
Молдир Ауелбекова заинтриговала подписчиков снимками из Москвы
Анастасия Московчук
Россия Африка 2024 год Социальные сети Шоу-бизнес Отдых Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский школьник изобрел уникальную кепку
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Арктический холод надвигается на Казахстан
Покупка машины, автомобиль, оформление машины, автокредитование
В Казахстане изменились правила госрегистрации автомобилей
штормовое предупреждение
Дождь, метель и гололед: в Казахстане на пятницу объявили штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: