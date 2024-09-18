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Ксения Бородина посвятила видео своему возлюбленному

Отношения, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 02:22 Фото: Instagram/borodylia
18 сентября телеведущая Ксения Бородина посвятила Instagram-видео Николаю Сердюкову, сообщает Zakon.kz.

Со слов теледивы, ей нравится, когда люди на улицах останавливают влюбленную пару не только для совместного фото, но и для теплых слов в их адрес. Женщина пожелала всем испытать это чувство.

"Спасибо, что ты появился в моей жизни…Вчера, cегодня и pавтра… Мне нравится, что даже если у нас появляется недопонимания, что происходит крайне редко, ты их тут же превращаешь в смех, улыбку на моем лице, тебе никогда не хочется меня расстраивать, а мне тебя. Пусть так будет всегда", – завершила развернутое обращение Бородина.

Днями ранее 41-летняя Ксения Бородина уточнила, что у нее была угроза отслоения сетчатки.

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