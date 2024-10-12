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Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери

Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 05:20 Фото: Instagram/melissa_foxs_
В конце августа единственный сын певицы Наташи Королевой и стрип-танцора Тарзана женился: избранницей Архипа стала девушка по имени Мелисса, которая работала в одной профессии со свекром, сообщает Zakon.kz.

До громкого торжества о жизни избранницы сына Королевой ничего не было известно.

Позже, когда журналисты ворвались в дом родителей звездной невестки, им удалось выяснить, что девушка из обычной семьи, которая публичности не хочет.

Все же мама и папа Мелиссы появились на телевидении. В шоу "Прямой эфир" они объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери, и прокомментировали отношения дочери со звездным наследником.

Отец Мелиссы Алексей Валынкин рассказал, что они с женой были в курсе о готовящемся торжестве, но приехать не смогли. Мужчина был на вахте, а его супруга Елена "с трудом переносит переезды". Живут они в маленьком городе Мыски Кемеровской области.

Отец Мелиссы хорошо отзывается как о зяте, так и о дочери, которая не скрывает, что занималась стриптизом. Мужчина отметил, что девушка всегда помогала родителям по хозяйству, занималась картингом, каталась на коньках и ходила на танцы. Родителям объясняла, что занимается пилоном.

"Если на то пошло, то стриптизерами можно назвать гимнасток, они же тоже танцуют. Для пилона надо иметь хорошую физическую подготовку. Она не показывала стриптиз. Она не стриптизерша, а танцовщица", – подчеркнул мужчина.

Ранее сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах.

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