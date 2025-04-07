Невестка Наташи Королёвой перенесла две операции

Сын российской певицы Наташи Королёвой, Архип Глушко, женился на эффектной девушке Мелиссе Фокс. Несмотря на все ее достоинства, до сих пор у нее были комплексы из-за улыбки, сообщает Zakon.kz.

В детстве Мелисса Фокс получила травму челюсти, которая отразилась на ее состоянии зубов. Все эти годы девушка стеснялась показывать улыбку. Теперь, благодаря помощи новоиспеченных родственников ее давняя мечта сбылась.

Наташа Королёва призналась, что помогает невестке оплачивать дорогостоящие операции по исправлению челюсти. Предположительно, звездная свекровь внесла свои около 10 млн рублей. Сейчас 24-летняя Мелисса перенесла очередную процедуру. Она показала себя в стоматологическом кабинете.

Фото: Instagram/melissa_foxs_

"Частично помогаю я, на что-то зарабатывает она. Вы понимаете, зубы – это всегда недешево. А у нее случай очень неординарный", – прокомментировала исполнительница хита "Желтые тюльпаны".

Наташа Королёва тепло относится к невестке, хотя поначалу артистка скептически относилась к выбору сына. Архип встретил Мелиссу в одном из стриптиз-клубов, пытаясь забыть о прошлых отношениях.

К тому же девушка была в непростой финансовой и жизненной ситуации. Она осталась без жилья и долгое время Глушко-младший скрывал ее от родителей в своей комнате.

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