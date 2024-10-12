Сати Казанова на позднем сроке беременности снялась в трогательной фотосессии с мужем
Фото: Instagram/satikazanova
Российская певица Сати Казанова вот-вот станет мамой. Ребенок станет для артистки и ее супруга Стефано Тиоццо первым. Влюбленные не могли не запечатлеть положение певицы и остаться без памятной фотосессии, сообщает Zakon.kz.
Провести фотосессию Сати решилась уже на позднем сроке.
"В последние летние дни я вдруг обнаружила, что у нас с мужем нет ни одной совместной съемки в такой особенный период и мы рискуем вовсе остаться без таковых", – написала она на своей странице.
К счастью, фотограф, чьи работы нравятся Казановой, оказался в Москве, а команду для съемки удалось собрать в кратчайшие сроки.
Фото: Instagram/satikazanova
В итоге у Сати и Стефано – полторы тысячи "беременных" снимков.
"Съемка, к которой готовились несколько лет, а организовали за неделю", – пошутила артистка в посте.
Фото: Instagram/satikazanova
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