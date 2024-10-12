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Сати Казанова на позднем сроке беременности снялась в трогательной фотосессии с мужем

Сати Казанова на позднем сроке беременности снялась в трогательной фотосессии с мужем, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 08:46 Фото: Instagram/satikazanova
Российская певица Сати Казанова вот-вот станет мамой. Ребенок станет для артистки и ее супруга Стефано Тиоццо первым. Влюбленные не могли не запечатлеть положение певицы и остаться без памятной фотосессии, сообщает Zakon.kz.

Провести фотосессию Сати решилась уже на позднем сроке.

"В последние летние дни я вдруг обнаружила, что у нас с мужем нет ни одной совместной съемки в такой особенный период и мы рискуем вовсе остаться без таковых", – написала она на своей странице.

К счастью, фотограф, чьи работы нравятся Казановой, оказался в Москве, а команду для съемки удалось собрать в кратчайшие сроки.

Сати Казанова на позднем сроке беременности снялась в трогательной фотосессии с мужем, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 08:46

Фото: Instagram/satikazanova

В итоге у Сати и Стефано – полторы тысячи "беременных" снимков.

"Съемка, к которой готовились несколько лет, а организовали за неделю", – пошутила артистка в посте.
Сати Казанова на позднем сроке беременности снялась в трогательной фотосессии с мужем, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 08:46

Фото: Instagram/satikazanova

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