Сати Казанова на позднем сроке беременности снялась в трогательной фотосессии с мужем

Фото: Instagram/satikazanova

Российская певица Сати Казанова вот-вот станет мамой. Ребенок станет для артистки и ее супруга Стефано Тиоццо первым. Влюбленные не могли не запечатлеть положение певицы и остаться без памятной фотосессии, сообщает Zakon.kz.

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