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"Хорошо служить под присмотром": подписчики накинулись на Динару Сатжан из-за поста об армии

&quot;Хорошо служить под присмотром&quot;: подписчики накинулись на Динару Сатжан из-за поста об армии, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 12:12 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная ведущая, интервьюер и блогер Динара Сатжан разозлила подписчиков в Instagram публикацией об армии Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В своем блоге она рассказала, как ее сын Даниал Ускенбай, который с осени 2023 года служит в армии – в Службе государственной охраны (СГО) РК, "повлиял на своего друга, тоже Даниала".

"В прошлом году, когда друзья провожали Данчика в армию, было заметно, что они были восхищены его решением, но сами особо не "горели". Через полтора месяца они пришли на присягу. Это был ноябрь месяц. Помню, как мы все замерзли. А после все вместе поехали в гости к моему брату Рауану. Новобранцев отпустили на сутки. Это было счастье", – написала Динара Сатжан 11 августа 2024 года в Instagram.

По словам ведущей, сын с таким воодушевлением рассказывал про СГО РК, и, по ее мнению, "именно в этот момент его друг Даниал тоже загорелся службой в армии".

"Он приходил к Данчику на посвящение. Видимо, готовил себя к весеннему призыву и в апреле добровольно пошел служить в СГО РК. За несколько месяцев сбросил 20 кг. Возмужал. Взгляд очень сильно изменился".Динара Сатжан

Также она, обращаясь к своим фолловерам, заявила, что они могут писать ей "что угодно".

"Но я вижу, как армия, в частности, СГО РК, шлифует настоящих мужчин! Моему сыну осталось служить всего 60 дней. За 10 месяцев он прошел столько челленджей. Полигон зимой и в жару. Осталось совсем чуть-чуть и он сам расскажет о своей службе", – заключила Динара Сатжан.

Подписчики сразу отреагировали на обращение Сатжан. Они считают, что ее сыну повезло больше, чем остальным, потому что мама – медийная личность:

  • "Хорошо, когда мама журналист и блогер".
  • "Хорошо служить в СГО, в Астане, у мамы под присмотром, под особым присмотром, че не служить?!"
  • "К сожаленью, после ужасающих случаев не могу, как и вы, разделить ваше мнение. Мы не можем сказать, что служба в армии – 100% безопасное место".
  • "Понятно же, что вашему сыну были сделаны все условия, которых нет в других местах. И, разумеется, никто не посмел бы сыну дедовщину и на кормушку ставить".
  • "А что, новобранцам можно выбирать место, где служить? Если бы было так действительно, матери оставляли бы своих детей служить в своих городах, под присмотром, под своим опекунством".
  • "Сын хороший, сразу видно! Но если бы у него не было медийной мамы!? Было бы у него все хорошо?! Никто не говорит, что там плохо, но у простых парней складывается намного сложнее! И это факт!"

Отметим, что о решении сына служить в армии Динара Сатжан рассказала 8 октября 2023 года.

Позднее ведущая делилась кадрами с военной присяги сына.

4 мая 2024 года Динара Сатжан опубликовала несколько снимков сына из армии, а также его детские фото. Под публикацией она поздравила сына с 19-летием.

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