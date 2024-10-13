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Невестка Наташи Королёвой рассказала о необычном знакомстве с ее сыном

Невестка Наташи Королевой рассказала о необычном знакомстве с ее сыном, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 04:40 Фото: Instagram/koroleva__star
Невестка Наташи Королёвой рассказала о необычном знакомстве с ее сыном. Анна Валынкина и Архип Глушко впервые увиделись возле московского метрополитена. Их познакомили общие друзья, сообщает Zakon.kz.

По информации Starhit, Анна Валынкина и Архип Глушко впервые увиделись возле московского метрополитена. Их познакомили общие друзья.

22-летний Архип, сын Наташи Королёвой и Сергея Глушко, связал себя узами брака в конце августа. Примечательно, что день торжества совпал с 21-й годовщиной свадьбы знаменитых родителей парня.

Избранницей Архипа стала Анна Валынкина, бывшая стриптизерша. В Сети девушка использует псевдоним Мелисса. Влюбленные встречались более четырех лет, прежде чем решить официально оформить отношения.

Ранее сваты Наташи Королёвой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери.

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