Скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев выступил с музыкантами Алматы

Маэстро и посол доброй воли Казахстана выступил 14 октября в городе Алматы совместно с камерным оркестром Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства культуры и информации Казахстана, в программе прозвучали произведения британских композиторов Эдуарда Эльгара и Карла Дженкинса.

"Данные произведения обрели особое звучание благодаря уникальному синтезу классической музыки и казахских этнических мотивов", – говорится в сообщении.

Концерт прошел на сцене большого зала имени Е. Рахмадиева. Атмосферой события маэстро поделился на своей странице в Instagram.

Днем ранее оперная певица Казахстана Майра Мухамедқызы отпраздновала свое 30-летие на сцене "Астана Опера".