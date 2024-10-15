Скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев выступил с музыкантами Алматы
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Маэстро и посол доброй воли Казахстана выступил 14 октября в городе Алматы совместно с камерным оркестром Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба Министерства культуры и информации Казахстана, в программе прозвучали произведения британских композиторов Эдуарда Эльгара и Карла Дженкинса.
"Данные произведения обрели особое звучание благодаря уникальному синтезу классической музыки и казахских этнических мотивов", – говорится в сообщении.
Концерт прошел на сцене большого зала имени Е. Рахмадиева. Атмосферой события маэстро поделился на своей странице в Instagram.
Днем ранее оперная певица Казахстана Майра Мухамедқызы отпраздновала свое 30-летие на сцене "Астана Опера".
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