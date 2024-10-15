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Джиган и Самойлова устроили фотосессию домашней козе

Джиган и Самойлова устроили фотосессию домашней козе, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 11:44 Фото: Instagram/samoylovaoxana
Рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой решили внести разнообразие в будни и завели домашнюю козу. Кроме того, знаменитости даже устроили с ней фотосессию. Примечательно, что новый член семьи вызвал шквал положительных отзывов, сообщает Zakon.kz.

Публикация была размещена 14 октября 2024 года на странице в Instagram.

В подписи к ней Самойлова подчеркнула:

"Традиционные осенние фотографии. Такие теплые и уютные. Даже Ари согласилась на съемку, чтобы хоть пара фоток была с 13 лет, чтобы потом вспомнить себя в это время. Очень люблю вас, моя семья".

Коза, попавшая в объектив камеры, восхитила комментаторов.

  • Хочу быть козой Самойловых.
  • Коза выиграла эту жизнь.
  • Я до сих пор в поиске жены, чтобы подарить ей козу, отзовитесь.
  • С козой фото больше, чем с детьми.
  • Ну коза – это топ.
  • Козленок просто милаш
  • Без козы было бы скучно.
  • Коза – просто любовь с первого взгляда.
  • Хочу быть козой Джиги и Оксаны.
  • Я полюбила козочку.
  • Главный герой в кадре, все что нам нужно видеть – это козочка, – пишут пользователи Сети.

О необычном презенте от мужа Самойлова рассказала общественности 7 октября 2024 года.

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