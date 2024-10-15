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Дима Билан признался, что отказался от дуэта с Леди Гагой

Дима Билан признался, что отказался от дуэта с Леди Гагой, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 00:07 Фото: Instagram/bilanofficial
Российский певец Дима Билан рассказал, что отказался от дуэта с Леди Гагой, когда она еще не была всемирно известной, сообщает Zakon.kz.

Видео с откровениями артиста разместил Telegram-канал "Звездач". 

По словам Билана, предложение о сотрудничестве поступило на заре карьеры певицы, однако тогда он решил не принимать его.

Кроме того, Билан поделился, что пересекался с такими мировыми звездами, как Snoop Dogg, Рианна, Эмми Уайнхаус и даже Майкл Джексон. При этом он отметил, что с рэпером P Diddy знаком не был. 

Ранее сообщалось, что 70-летний российский эстрадный композитор Игорь Крутой разместил новый пост, в котором расхвалил 42-летнего народного артиста России Диму Билана.

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