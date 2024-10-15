Дима Билан признался, что отказался от дуэта с Леди Гагой
Фото: Instagram/bilanofficial
Российский певец Дима Билан рассказал, что отказался от дуэта с Леди Гагой, когда она еще не была всемирно известной, сообщает Zakon.kz.
Видео с откровениями артиста разместил Telegram-канал "Звездач".
По словам Билана, предложение о сотрудничестве поступило на заре карьеры певицы, однако тогда он решил не принимать его.
Кроме того, Билан поделился, что пересекался с такими мировыми звездами, как Snoop Dogg, Рианна, Эмми Уайнхаус и даже Майкл Джексон. При этом он отметил, что с рэпером P Diddy знаком не был.
Ранее сообщалось, что 70-летний российский эстрадный композитор Игорь Крутой разместил новый пост, в котором расхвалил 42-летнего народного артиста России Диму Билана.
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