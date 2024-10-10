Ксения Собчак раскрыла свое отношение к Насте Ивлеевой после отмены из-за "голой вечеринки"

Недавно российская Настя Ивлеева опубликовала длинный пост, в котором ответила на многочисленные слухи о своей жизни после отмены из-за "голой вечеринки", сообщает Zakon.kz.

В своем обращении к общественности телеведущая в числе тех, кто за эти 10 месяцев творческого отпуска обращался к ней с предложением помочь или начать сотрудничать, упомянула Ксению Собчак.

Подробностей общения с журналисткой блогер не раскрыла. Все разъяснить поспешила сама Ксения Анатольевна, ответным постом в своем Telegram-канале. Ксения подтвердила, что действительно общалась с Анастасией в период, когда ту всюду отменяли, потому как хотела по-человечески ее поддержать.

Собчак подчеркнула, что Ивлеева всегда может рассчитывать на ее дружескую поддержку, и выразила уверенность, что все задуманные новые проекты Насти непременно ждет успех.

"Поэтому не знаю, Настя, что там у тебя с Соловьевым и Кристиной, но на мою дружескую поддержку можешь всегда рассчитывать, а проекты у тебя получатся все и так, без всяких "медиаменеджеров", ты талантливый и классный человек". Ксения Собчак, телеведущая, журналист, блогер

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