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Игорь Крутой поделился надеждами вернуть Андрея Губина на сцену

Игорь Крутой поделился надеждами вернуть Андрея Губина на сцену, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 17:52 Фото: Instagram/igorkrutoy65
70-летний российский эстрадный композитор Игорь Крутой рассказал подписчикам о встрече с Андреем Губиным. Также пианист на странице в Instagram опубликовал видео с подробностями произошедшего, сообщает Zakon.kz.

По словам Крутого, встреча состоялась в одном из его любимых московских ресторанчиков.

"Поделились впечатлениями о прошедшей этим летом "Новой волне", быстро пролетевшем летнем отдыхе, далекими воспоминаниями и обменялись дальнейшими планами на будущее…" – отметил певец.

Игорь Крутой также подчеркнул, что Губин при всей закрытости в последнее время может "пошутить, поприкалываться".

"Я благодарен ему за то, что минувшим летом он доверился мне, и мы на "Волне" с блеском отгуляли его "полтинник", в котором старые хиты Андрея с удовольствием исполнили наши звезды… Для него не существует мелочей, он внимательно наблюдает за всем, что происходит в популярной музыке, у кого из исполнителей и композиторов выходят новые песни, объективно и профессионально оценивая их".Игорь Крутой

В заключении Крутой признался, что уговаривает Губина вернуться на сцену.

"В жизни Андрюше досталось: и ранняя смерть родителей, и болезнь, да и много разочарований, но при всем этом он продолжает сочинять, и очень хочется верить, что рано или поздно я его уговорю вернуться на сцену и исполнить все написанное за эти годы "молчания".Игорь Крутой

Исполнитель хита "Милая моя далеко" являлся одним из самых продаваемых музыкальных артистов в России, а также самым продаваемым артистом 1990-х и 2000-х годов. В 2010 году ушел со сцены, живет на авторские гонорары, редко появляется на публике.

Впрочем, летом 2024 года произошли изменения. 23 августа в Сочи на песенном конкурсе "Новая волна" состоялся творческий вечер, посвященный его юбилею. Сам Губин не пел, но послушал выступления своих коллег, которые исполнили его хиты.

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