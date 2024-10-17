Известный бренд объявил об открытии рождественского сезона
Фото: pixabay
Бренд одежды Prada открыл праздничный сезон, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram бренд поделился рождественским роликом, где собрал своих амбассадоров за одним столом. Среди них:
- Келвин Харрисон младший;
- Майя Хоук;
- Карина и Луис Партридж.
По мнению пользователей Сети, теперь можно официально начинать готовиться к зимним праздникам. Тем более что первый снег уже выпал во многих странах мира.
А модный показ Victoria's Secret не пришелся по вкусу зрителям.
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