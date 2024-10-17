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Известный бренд объявил об открытии рождественского сезона

Рождество, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 08:55 Фото: pixabay
Бренд одежды Prada открыл праздничный сезон, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram бренд поделился рождественским роликом, где собрал своих амбассадоров за одним столом. Среди них:

  • Келвин Харрисон младший;
  • Майя Хоук;
  • Карина и Луис Партридж.

По мнению пользователей Сети, теперь можно официально начинать готовиться к зимним праздникам. Тем более что первый снег уже выпал во многих странах мира.

А модный показ Victoria's Secret не пришелся по вкусу зрителям.

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