Отец одного из богатейших азербайджанцев раскрыл детали прошлого сына

Накануне, 15 октября 2024 года, азербайджанский певец Эмин Агаларов (сценический псевдоним Emin) поделился редкими кадрами с отцом – президентом и владельцем группы компаний Crocus Group Аразом Агаларовым, сообщает Zakon.kz.

68-летний родитель Эмина, которого считают одним из богатейших предпринимателей в Азербайджане, рассказал о сложностях в воспитании наследника.

"90-е годы, а ему было 12 лет. Он был достаточно непослушным. Приставить ему охрану в 12 лет было достаточно сложно. Поэтому я попросил за ним негласно присматривать. Люди, которые за ним присматривали, они отказались это делать, потому что он перебегал садовое кольцо между машинами настолько быстро, что они не успевали. Они пришли и сказали: "Мы отказываемся". И тогда я вынужден был его отправить учиться за границу. В этой школе тоже собралась какая-то компания не очень послушных детей. Так они попали в американскую школу", – поведал Араз Агаларов.

Подписчики, мягко говоря, были в шоке от таких подробностей о прошлом своего кумира. Они отметили, что и представить себе не могли, что Emin мог себя так вести. Другие же закидали отца и сына комплиментами:

"Голоса похожи".

"Замечательный отец, прекрасный сын, весь в отца!"

"У вас замечательный отец. Вы – достойный сын своего отца".

"Главное – конечный результат, какой замечательный человек вырос в итоге".

"Я в шоке, если честно… В жизни бы не подумала, что вы, Эмин, росли таким хулиганом".

"Пример, достойный подражания! Есть много, чему поучиться у таких замечательных, преуспевающих людей".

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6 октября 2024 года в Алматы во Дворце Республики прошел концерт Эмина Агаларова (Emin). 7 октября он поделился кадрами закулисья, где обнял поклонницу и поцеловал ее руку. Простота и воспитанность артиста тронула казахстанцев.