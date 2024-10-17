Иван Ургант продал книгу с пустыми страницами за 17 млн тенге

Фото: Instagram/urgantcom

46-летний российский шоумен Иван Ургант заработал 3,5 миллиона рублей (более 17 млн тенге) на продаже книги с пустыми страницами. Все деньги он отправил на благотворительность. Об этом телеведущий рассказал общественности на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

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