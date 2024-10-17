Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жулдыз Абдукаримова намерена дойти до Верховного суда

Жулдыз Абдукаримова намерена дойти до Верховного суда, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 14:55 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Жулдыз Абдукаримова не согласна с решением суда Алматы по ее "квартирному вопросу" и намерена дойти до Верховного суда, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Документ по решению суда выйдет на следующей неделе. Был вынесено вердикт о том, что нарушений не обнаружено. Как вы помните, на первом заседании я приводила доводы, которые не рассмотрели. И в этот этот раз они остались без внимания. Сообщаю, что не согласна с решением суда, этим дело не закончится, буду обжаловать в Верховном суде!" – указала супруга Кайрата Нуртаса.

Она также сообщила, что помимо гражданского иска идет процесс возбуждения уголовного дела. По словам Абдукаримовой, она не единственная обманутая, таких – около десятка. Они подали коллективное заявление.

Ранее Абдукаримова заявила, что стала жертвой мошенничества, когда обменяла квартиру на строящийся дом, который в итоге не был завершен, а земельный участок оказался заложен и обременен арестами. 15 октября 2024 года суд Алматы сообщил, что жена Кайрата Нуртаса пыталась оспорить договор купли-продажи своей четырехкомнатной квартиры, утверждая, что сделка была ложной, а фактически речь шла об обмене на недостроенный дом. Суд постановил, что договор был заключен добровольно, а покупатели квартиры не могут быть привлечены к ответственности.

Читайте также

Иван Ургант продал книгу с пустыми страницами за 17 млн тенге
Иван Ургант продал книгу с пустыми страницами за 17 млн тенге
Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки
Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки
Ирина Шейк сразила поклонников наповал
Ирина Шейк сразила поклонников наповал
Ирина Капитанова
Верховный суд Абдукаримова Жулдыз 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы
Землетрясение и пожар зафиксировали в Алматы
Суперлуние
Четыре знака зодиака, которые больше всех пострадают в суперлуние 17 октября
Басенджи порода лай
Любителям тишины: пять пород собак, которые никогда не лают
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: