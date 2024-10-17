Жулдыз Абдукаримова намерена дойти до Верховного суда

Жулдыз Абдукаримова не согласна с решением суда Алматы по ее "квартирному вопросу" и намерена дойти до Верховного суда, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Документ по решению суда выйдет на следующей неделе. Был вынесено вердикт о том, что нарушений не обнаружено. Как вы помните, на первом заседании я приводила доводы, которые не рассмотрели. И в этот этот раз они остались без внимания. Сообщаю, что не согласна с решением суда, этим дело не закончится, буду обжаловать в Верховном суде!" – указала супруга Кайрата Нуртаса.

Она также сообщила, что помимо гражданского иска идет процесс возбуждения уголовного дела. По словам Абдукаримовой, она не единственная обманутая, таких – около десятка. Они подали коллективное заявление.

Ранее Абдукаримова заявила, что стала жертвой мошенничества, когда обменяла квартиру на строящийся дом, который в итоге не был завершен, а земельный участок оказался заложен и обременен арестами. 15 октября 2024 года суд Алматы сообщил, что жена Кайрата Нуртаса пыталась оспорить договор купли-продажи своей четырехкомнатной квартиры, утверждая, что сделка была ложной, а фактически речь шла об обмене на недостроенный дом. Суд постановил, что договор был заключен добровольно, а покупатели квартиры не могут быть привлечены к ответственности.