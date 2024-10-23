Кристина Орбакайте с бокалом игристого вызвала восторг у поклонников
Фото: Instagram/orbakaite_k
53-летняя Кристина Орбакайте продолжает радовать поклонников новыми публикациями в Instagram. На этот раз российская эстрадная певица и актриса опубликовала видео из Сиднея, куда отправилась вместе с супругом – 46-летним бизнесменом Михаилом Земцовым, сообщает Zakon.kz.
На видео, которым Орбакайте поделилась 23 октября 2024 года, артистка с бокалом игристого позирует у Сиднейского оперного театра. На ролик она наложила свою песню под названием "Нежная".
Комплиментов от подписчиков ждать пришлось не долго. Они в очередной раз отметили, что Кристина – красивая и модная, и пожелали ей счастья и здоровья:
- "Какая приятная! Желаю крепкого здоровья вам".
- "Самая нежная, красивая, шикарная. Будьте счастливы, Кристина".
- "Ух ты! Кристина, вы в Австралии! Ура! И у нас здесь как раз весна!"
- "Прекрасная Кристина… и нежная, и модная, и главное – свободная!"
Материал по теме
Кристина Орбакайте рассказала о семейной традиции
Ранее подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем. Снимки были сделаны во время путешествия супругов в Новой Зеландии.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript