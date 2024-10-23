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Кристина Орбакайте с бокалом игристого вызвала восторг у поклонников

Кристина Орбакайте с бокалом игристого вызвала восторг у поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 11:37 Фото: Instagram/orbakaite_k
53-летняя Кристина Орбакайте продолжает радовать поклонников новыми публикациями в Instagram. На этот раз российская эстрадная певица и актриса опубликовала видео из Сиднея, куда отправилась вместе с супругом – 46-летним бизнесменом Михаилом Земцовым, сообщает Zakon.kz.

На видео, которым Орбакайте поделилась 23 октября 2024 года, артистка с бокалом игристого позирует у Сиднейского оперного театра. На ролик она наложила свою песню под названием "Нежная".

Комплиментов от подписчиков ждать пришлось не долго. Они в очередной раз отметили, что Кристина – красивая и модная, и пожелали ей счастья и здоровья:

  • "Какая приятная! Желаю крепкого здоровья вам".
  • "Самая нежная, красивая, шикарная. Будьте счастливы, Кристина".
  • "Ух ты! Кристина, вы в Австралии! Ура! И у нас здесь как раз весна!"
  • "Прекрасная Кристина… и нежная, и модная, и главное – свободная!"

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Ранее подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем. Снимки были сделаны во время путешествия супругов в Новой Зеландии.

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