Кристина Орбакайте рассказала о семейной традиции

53-летняя эстрадная певица Кристина Орбакайте порадовала подписчиков новой серией семейных снимков. Заслуженная артистка России опубликовала фото с мужем и дочерью с отдыха на греческом острове Миконос, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации за 11 августа 2024 года Орбакайте рассказала, что их семейная "любимая традиция – провожать закат на острове Миконос".

Комментаторы отметили, как быстро выросла дочь артистки, и пожелали семье хорошего отдыха.

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В июне 2024 года Орбакайте обратилась к хейтерам в соцсети. Исполнительница заявила, что у нее все прекрасно, несмотря на многочисленные слухи.