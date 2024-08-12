Кристина Орбакайте рассказала о семейной традиции
Фото: Instagram/orbakaite_k
53-летняя эстрадная певица Кристина Орбакайте порадовала подписчиков новой серией семейных снимков. Заслуженная артистка России опубликовала фото с мужем и дочерью с отдыха на греческом острове Миконос, сообщает Zakon.kz.
В подписи к публикации за 11 августа 2024 года Орбакайте рассказала, что их семейная "любимая традиция – провожать закат на острове Миконос".
Комментаторы отметили, как быстро выросла дочь артистки, и пожелали семье хорошего отдыха.
Материал по теме
Кристина Орбакайте рассказала, куда улетела с мужем
В июне 2024 года Орбакайте обратилась к хейтерам в соцсети. Исполнительница заявила, что у нее все прекрасно, несмотря на многочисленные слухи.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript