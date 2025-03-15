Айкын Толепберген и Жулдыз Омиргали поцеловались у Эйфелевой башни

Звездная супружеская пара Айкын Толепберген и Жулдыз Омиргали поделились романтическими кадрами отдыха в Париже, сообщает Zakon.kz.

Вот уже почти неделю супруги проводят время во Франции и активно делятся кадрами отдыха. Айкын подарил путевку жене в честь ее дня рождения – 10 марта она отпраздновала 30-летие.

В новом видео влюбленные целуются на фоне Эйфелевой башни.

"Любуйтесь вместе с нами видами Эйфелевой башни и реки Сена", – написала Жулдыз Омиргали на своей страничке в Instagram.

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