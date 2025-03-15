#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
505.15
550.31
5.89
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
505.15
550.31
5.89
Культура и шоу-бизнес

Айкын Толепберген и Жулдыз Омиргали поцеловались у Эйфелевой башни

Айкын Толепберген и Жулдыз Омиргали поцеловались у Эйфелевой башни, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 16:14 Фото: instagram/zhuldyzomirgali_official
Звездная супружеская пара Айкын Толепберген и Жулдыз Омиргали поделились романтическими кадрами отдыха в Париже, сообщает Zakon.kz.

Вот уже почти неделю супруги проводят время во Франции и активно делятся кадрами отдыха. Айкын подарил путевку жене в честь ее дня рождения – 10 марта она отпраздновала 30-летие.

В новом видео влюбленные целуются на фоне Эйфелевой башни.

"Любуйтесь вместе с нами видами Эйфелевой башни и реки Сена", – написала Жулдыз Омиргали на своей страничке в Instagram.

Ранее папарацци сняли на видео любовь Дастана Оразбекова.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: