Айкын Толепберген и Жулдыз Омиргали поцеловались у Эйфелевой башни
Фото: instagram/zhuldyzomirgali_official
Звездная супружеская пара Айкын Толепберген и Жулдыз Омиргали поделились романтическими кадрами отдыха в Париже, сообщает Zakon.kz.
Вот уже почти неделю супруги проводят время во Франции и активно делятся кадрами отдыха. Айкын подарил путевку жене в честь ее дня рождения – 10 марта она отпраздновала 30-летие.
В новом видео влюбленные целуются на фоне Эйфелевой башни.
"Любуйтесь вместе с нами видами Эйфелевой башни и реки Сена", – написала Жулдыз Омиргали на своей страничке в Instagram.
Ранее папарацци сняли на видео любовь Дастана Оразбекова.
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