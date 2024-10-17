Рэпер Тимати пустил сына за руль автомобиля за 2 миллиарда тенге
Как выяснилось, маленький Ратмир без ума от машин – он знает все марки, прекрасно разбирается в характеристиках и, конечно же, хочет такую же "бибику", как у папы. А у него их много. Примерная стоимость автопарка Тимати приближается к 1 млрд рублей, и, похоже, это не предел.
Фото: Instagram/timatiofficial
Больше всего поклонников Тимати удивило то, что маленького Ратмира пустили за руль "Бугатти" (Bugatti Chiron) – это одна из самых быстрых серийных машин, да еще и самых дорогих. В этом салоне за такую модель попросят 420 млн рублей (2 млрд 102 млн 091 тыс. 968 тенге).
"Интересно, что было бы, если на детском празднике авто поцарапали бы или повредили?", – интересуются пользователи Сети.
Кстати, сам Тимати несколько раз захаживал в салон и присматривался к этому авто, но пока не купил, либо просто не сообщил об этом в соцсетях.
В недавнем интервью музыкант рассказал, что сделал паузу в карьере, чтобы не только эффективнее заниматься бизнесом, но и больше времени уделять детям. Он берет и Ратмира, и старшую дочь Алису во всевозможные поездки и хочет дать им лучшее образование.
Ранее сообщалось, что 76-летняя мама Илона Маска провела казахский обряд ребенку в Алматы.