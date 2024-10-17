Рэпер Тимати пустил сына за руль автомобиля за 2 миллиарда тенге

Ратмир Юнусов – сын российского рэпера Тимати отмечает пятилетие. В честь первого юбилея звездный отец решил устроить сыну необычный праздник. Он снял главный зал популярного автомобильного салона, где рэпер регулярно приобретает люксовые автомобили, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, маленький Ратмир без ума от машин – он знает все марки, прекрасно разбирается в характеристиках и, конечно же, хочет такую же "бибику", как у папы. А у него их много. Примерная стоимость автопарка Тимати приближается к 1 млрд рублей, и, похоже, это не предел.

Фото: Instagram/timatiofficial

Больше всего поклонников Тимати удивило то, что маленького Ратмира пустили за руль "Бугатти" (Bugatti Chiron) – это одна из самых быстрых серийных машин, да еще и самых дорогих. В этом салоне за такую модель попросят 420 млн рублей (2 млрд 102 млн 091 тыс. 968 тенге).

"Интересно, что было бы, если на детском празднике авто поцарапали бы или повредили?", – интересуются пользователи Сети.

Кстати, сам Тимати несколько раз захаживал в салон и присматривался к этому авто, но пока не купил, либо просто не сообщил об этом в соцсетях.

В недавнем интервью музыкант рассказал, что сделал паузу в карьере, чтобы не только эффективнее заниматься бизнесом, но и больше времени уделять детям. Он берет и Ратмира, и старшую дочь Алису во всевозможные поездки и хочет дать им лучшее образование.

Ранее сообщалось, что 76-летняя мама Илона Маска провела казахский обряд ребенку в Алматы.

