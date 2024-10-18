Кайрат Нуртас показал толпу фанатов, которые за ним гнались
Фото: Instagram/kair_n
35-летний любимец казахстанской публики Кайрат Нуртас накануне, 17 октября 2024 года, поделился видео с концерта, а потом показал, что было после, сообщает Zakon.kz.
Сначала в Instagram-Stories эстрадный певец опубликовал фрагменты со сцены, где исполнял песню "Күттім-ай".
Затем последовало видео, где Нуртас в окружении людей в спецодежде, убегал от толпы фанатов. Они, по всей видимости, хотели сделать памятное фото с кумиром. Кстати, рядом был замечен даже полицейский в соответствующей форме.
Судя по смайлику, который Кайрат выбрал для описания ролика, ему было весело.
8 октября 2024 года Кайрат Нуртас эмоционально поздравил отца с днем рождения.
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