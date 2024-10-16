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Папа Кайрата Нуртаса показал подарок, который вручил новому родственнику

Папа Кайрата Нуртаса показал подарок, который вручил новому родственнику, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 20:00 Фото: Instagram/aidarbekov_nurtas
Отец 35-летнего казахстанского певца и любимца публики Кайрата Нуртаса – Нуртас Айдарбеков – восхитил своих фолловеров в Instagram подарком, который вручил родственнику, сообщает Zakon.kz.

Кадрами с торжественного мероприятия он поделился 16 октября 2024 года.

"По воле Аллаха, мы же казахи, уважающие сватов, как Бога. Мы посадили на коня... нового свата. Пусть родство наше будет 1000-летним!" – написал Нуртас Айдарбеков.

Он пожелал своим подписчикам, чтобы и у них получилось так же – подарить коня родственнику.

В ответ он получил восторженные комментарии. Но некоторые из фолловеров были возмущены тем, что животное завели в зал. Это, как отметили они, небезопасно:

  • "Вы подарили свату прекрасного коня".
  • "Пусть и у нас получится дарить лошадей своим сватам".
  • "Нуртас Айдарбеков ага, вы – красавчик, будьте счастливы".
  • "Правильно. Поздравляю! Но ведь небезопасно заводить животное в зал. Что будет, если бы лошадь испугалась?"

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8 октября 2024 года Кайрат Нуртас эмоционально поздравил отца с днем рождения.

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