Папа Кайрата Нуртаса показал подарок, который вручил новому родственнику
Фото: Instagram/aidarbekov_nurtas
Отец 35-летнего казахстанского певца и любимца публики Кайрата Нуртаса – Нуртас Айдарбеков – восхитил своих фолловеров в Instagram подарком, который вручил родственнику, сообщает Zakon.kz.
Кадрами с торжественного мероприятия он поделился 16 октября 2024 года.
"По воле Аллаха, мы же казахи, уважающие сватов, как Бога. Мы посадили на коня... нового свата. Пусть родство наше будет 1000-летним!" – написал Нуртас Айдарбеков.
Он пожелал своим подписчикам, чтобы и у них получилось так же – подарить коня родственнику.
В ответ он получил восторженные комментарии. Но некоторые из фолловеров были возмущены тем, что животное завели в зал. Это, как отметили они, небезопасно:
- "Вы подарили свату прекрасного коня".
- "Пусть и у нас получится дарить лошадей своим сватам".
- "Нуртас Айдарбеков ага, вы – красавчик, будьте счастливы".
- "Правильно. Поздравляю! Но ведь небезопасно заводить животное в зал. Что будет, если бы лошадь испугалась?"
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