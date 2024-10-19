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Алсу впервые вышла на сцену после развода

Алсу впервые вышла на сцену после развода, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 17:45 Фото: Instagram/alsou_a
После развода с бизнесменом Яном Абрамовым певица Алсу вернулась на сцену. Она дала два больших сольных концерта с симфоническим оркестром в Московском Доме музыки и поделилась мыслями о новой жизни, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание Starhit, на шоу Алсу не скрывала эмоций и высказывалась на тему развода. Она благодарила близких и поклонников за поддержку в непростой период жизни.

"Вы приходите на мои концерты, и это действительно дает мне силы, помогает ранам зажить быстрее. Я чувствую вашу любовь, поддержку, энергию. Для каждого артиста это важно. Тем более после 25 лет на сцене. Это бесценно", – заявила со сцены Алсу.

Напомним, Алсу развелась с Яном Абрамовым после 18 лет брака. 27 августа 2024 года Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары. При этом бывшие супруги продолжают делить совместно нажитое имущество. У певицы и бизнесмена есть трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и семилетний Рафаэль.

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