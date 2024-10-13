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Жена Петросяна в день рождения дочери показала фото своей беременности

Евгений Петросян, Татьяна Брухунова, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 13:23 Фото: Instagram/oks.foto
Молодая супруга известного юмориста Евгения Петросяна опубликовала трогательный пост, посвященный первому дню рождения их совместной дочери, сообщает Zakon.kz.

Напомним, у пары двое детей – сын Ваган и дочь Матильда. В марте 2024 года Татьяна Брухунова шокировала поклонников новостью о том, что они с Петросяном стали родителями во второй раз.

Фанаты тут же начали строить догадки о том, могла ли женщина родить сама или же это сделала суррогатная мать, поскольку Татьяна ни разу не делилась в соцсетях снимками своей беременности.

И вот в день рождения дочери супруга 79-летнего Петросяна решила доказать, что самостоятельно выносила и родила наследницу. Она опубликовала фото из личного архива, на котором явно заметен животик.

"Год назад в нашу жизнь пришла Матильда. Как только я взглянула на тебя, я поразилась, как же я люблю тебя, хоть и видела впервые", – подписала она кадр.
Татьяна Брухунова, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 13:23

Фото: Instagram/bruhunova

16 сентября 2024 года Евгений Петросян отметил очередной день рождения. В связи с этим 35-летняя супруга тепло поздравила его и опубликовала архивное фото.

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