Танцующий 78-летний Сталлоне покоряет Сеть

Более 1,2 млн лайков набрали два видео с танцующим актером Сильвестром Сталлоне, сообщает Zakon.kz.

На кадрах мировая звезда "отжигает" босиком и в одежде с бирками под лирическую песню More Love группы Smokey Robinson & The Miracles. Судя по дальнейшей реакции, он не видел, что в этот момент его снимали на видео.

"Меня застали врасплох во время примерки одежды для предстоящего проекта. Отличная песня!" – подписал видео звезда Голливуда.

А у же на следующем видео, с тем же содержанием, наложена песня в совершенно другом музыкальном стиле от Bryson Tiller "Rambo".

Эти кадры и удивили и восхитили подписчиков 78-летнего "Рокки":

Что! Рокки умеет танцевать! Кто знал! Выглядит хорошо.

Ты удивительная легенда.

Так идеально мог танцевать только боксер.

А ему 78!

Если легенда танцует, значит, это легендарный танец.

Ты выглядишь потрясающе.

Классный танец для вас.

25 сентября 2024 года Сильвестр Сталлоне объявил о выходе нового сезона сериала "Король Талсы". Он выделил позитивную реакцию критиков на вторую часть проекта, а также отметил выросший интерес зрителей к нему и количество просмотров на стриминговых площадках.