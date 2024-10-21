Танцующий 78-летний Сталлоне покоряет Сеть
Фото: Instagram/officialslystallone
Более 1,2 млн лайков набрали два видео с танцующим актером Сильвестром Сталлоне, сообщает Zakon.kz.
На кадрах мировая звезда "отжигает" босиком и в одежде с бирками под лирическую песню More Love группы Smokey Robinson & The Miracles. Судя по дальнейшей реакции, он не видел, что в этот момент его снимали на видео.
"Меня застали врасплох во время примерки одежды для предстоящего проекта. Отличная песня!" – подписал видео звезда Голливуда.
А у же на следующем видео, с тем же содержанием, наложена песня в совершенно другом музыкальном стиле от Bryson Tiller "Rambo".
Эти кадры и удивили и восхитили подписчиков 78-летнего "Рокки":
- Что! Рокки умеет танцевать! Кто знал! Выглядит хорошо.
- Ты удивительная легенда.
- Так идеально мог танцевать только боксер.
- А ему 78!
- Если легенда танцует, значит, это легендарный танец.
- Ты выглядишь потрясающе.
- Классный танец для вас.
25 сентября 2024 года Сильвестр Сталлоне объявил о выходе нового сезона сериала "Король Талсы". Он выделил позитивную реакцию критиков на вторую часть проекта, а также отметил выросший интерес зрителей к нему и количество просмотров на стриминговых площадках.
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