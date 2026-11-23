23 ноября 2026 года появилась информация об экстренной госпитализации российского актера театра и кино Никиты Джигурды, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала жена 65-летнего артиста Марина Анисина, утром ему вызвали скорую помощь, и медики отвезли его в реанимацию. Врачи сделали ЭКГ и диагностировали инфаркт.

Mash пишет, что Джигурда был на гастролях в Екатеринбурге. Там он впервые попробовал сыграть в падел, после физнагрузки ему якобы стало плохо. В Москву актер прилетел с повышенным давлением, а утром 23-го оно сильно упало. В екатеринбургском клубе, где играл артист, рассказали, что после игры он не жаловался на самочувствие, посещение прошло без инцидентов.

По данным СМИ, сейчас Никита Джигурда находится в сознании, ему провели стентирование сосудов сердца.

Российская балерина Анастасия Волочкова раскрыла некоторые детали о произошедшем.

"У меня есть информация от главных врачей Боткинской больницы. Никита поступил туда вчера с инфарктом. Сейчас он находится в 43-й реанимации. Никита в сознании. Им занимаются доктора. Он был в Екатеринбурге. Повысилось давление. Он отказался от скорой. Он никогда не показывал никаких недугов... По прилете в Москву у него давление сильно упало. И когда приехала скорая, Никиту госпитализировали. С обширным инфарктом. Поставили стент. Как только будет дополнительная информация, я сразу вам поведаю. Простите, представители СМИ. Не могла отвечать каждому, да и не было достоверной информации. Теперь есть. Никита мой друг с 1998 года. И мой сосед. Частый гость в моем доме. Но сейчас не время говорить о дружбе и рассказывать истории. Сейчас лучше помолиться о его состоянии здоровья. Поставила свечу у своих икон", – написала Волочкова 23 ноября в своем Instagram.

Отметим, что пять лет назад Никита Джигурда, которому тогда было 60 лет, бился в поп-ММА. Он отправил в нокаут известного журналиста и ведущего Отара Кушанашвили и проиграл блогеру Александру Шпаку.

В начале ноября стало известно, что казахстанский и российский певец Анатолий Цой экстренно попал в больницу в Китае.