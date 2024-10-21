Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Все это время поддерживала связь с поклонниками Анастасии ее дочь Анна. Девушка и сейчас продолжает делиться моментами из жизни семьи.
21 октября она показала кадры радостного события – маленькой Миле исполнилось шесть лет. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" заболела спустя год после рождения третьего ребенка.
Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk
В честь шестого дня рождения близкие устроили имениннице пышное застолье. В ролике, который опубликовала Анна можно заметить, как малышка лакомится праздничным тортом. Десерт был украшен изображением зайца, который держит в руках воздушные шары, выполненные из шоколада.
"Мила облачилась в платье принцессы. На ней был розовый наряд с цветочным принтом. "Будь самой счастливой", – подписала пост старшая сестра.
Анна также показала, что подарила виновнице торжества. Она опубликовала фото, на котором позирует с цветами и гигантским плюшевым барашком в руках.
Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk
Мила родилась в браке Анастасии с фигуристом Петром Чернышевым. Анна – дочь артистки от второго союза с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. От него же Заворотнюк-старшая родила сына Майкла.
Фото: Instagram/a_zavorotnyuk
Брат и сестра трепетно относятся к маленькой Миле, которая так рано осталась без материнской любви.
Ранее трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков матери в День отца.