Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы

Российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело заболела в 2019 году. С тех пор актриса не появлялась на публике. Фанаты надеялись, что ей удастся победить рак. Однако звезда скончалась минувшей весной, сообщает Zakon.kz.

Все это время поддерживала связь с поклонниками Анастасии ее дочь Анна. Девушка и сейчас продолжает делиться моментами из жизни семьи.

21 октября она показала кадры радостного события – маленькой Миле исполнилось шесть лет. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" заболела спустя год после рождения третьего ребенка.

Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk

В честь шестого дня рождения близкие устроили имениннице пышное застолье. В ролике, который опубликовала Анна можно заметить, как малышка лакомится праздничным тортом. Десерт был украшен изображением зайца, который держит в руках воздушные шары, выполненные из шоколада.

"Мила облачилась в платье принцессы. На ней был розовый наряд с цветочным принтом. "Будь самой счастливой", – подписала пост старшая сестра.

Анна также показала, что подарила виновнице торжества. Она опубликовала фото, на котором позирует с цветами и гигантским плюшевым барашком в руках.

Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk

Мила родилась в браке Анастасии с фигуристом Петром Чернышевым. Анна – дочь артистки от второго союза с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. От него же Заворотнюк-старшая родила сына Майкла.

Фото: Instagram/a_zavorotnyuk

Брат и сестра трепетно относятся к маленькой Миле, которая так рано осталась без материнской любви.

Ранее трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков матери в День отца.

