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40 дней со дня смерти Анастасии Заворотнюк: к ее могиле пришли муж и дети

40 дней со смерти Анастасии Заворотнюк: к ее могиле пришли муж и дети , фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 22:37 Фото: Instagram/a_zavorotnyuk
В конце весны общественности стало известно о смерти Анастасии Заворотнюк. Актриса скончалась после пяти лет борьбы с онкологическим заболеванием. С тех пор прошло уже 40 дней, сообщает Zakon.kz.

На официальной странице артистки в Instagram в связи с этим появился пост. 

"Сегодня 40-й день с момента ухода нашей Насти. Теперь ее душа начинает свой небесный путь. Отец Андрей во время панихиды напомнил о том, что самое главное, что нельзя отнять или прекратить, это любовь. Настя дарила очень много любви – своей семье, близким, коллегам, зрителям. Всех обнимала своим невероятным теплом. Это всегда было взаимно, ее любили и ценили все, кто соприкасался с ней в повседневной жизни или в работе. Этой любовью мы все с ней крепко связаны, и это уже навсегда. Вечная память тебе, наша любимая Настя", – говорится в сообщении к публикации.

Как пишет Starhit, сегодня родные и поклонники Анастасии собрались у ее могилы на Троекуровском кладбище, чтобы почтить память артистки. Среди присутствующих были мать звезды Валентина Борисовна, дочь Анна и сын Майкл.

Также на кладбище привезли пятилетнюю Милу, младшую дочь Анастасии, рожденную в браке с Петром Чернышевым. Сам фигурист тоже прибыл, чтобы отдать дань памяти своей супруге.

Отмечается, что могила актрисы утонула в цветах, а рядом установили черный шатер для гостей.

По информации издания, Петр Чернышев каждую неделю навещает Троекуровское кладбище. Иногда он берет с собой дочь Милу. На могилу актрисы также регулярно приезжают другие известные личности и поклонники.

Напомним, Анастасия Заворотнюк, которая на протяжении многих лет боролась с раком головного мозга, умерла ночью 30 мая 2024 года. Заслуженной артистке России было 54 года. 1 июня ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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