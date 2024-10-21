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Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков матери в День отца

Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков актрисы, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 09:58 Фото: Instagram/liza_arzamasova
20 октября 2024 года в России отмечали День отца. Без подарка в этот день не остался и известный фигурист Илья Авербух. К нему на работу приехали поздравить трехлетний сын Лев и супруга – актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, сообщает Zakon.kz.

Звезда "Папиных дочек" в своем Instagram показала, как они с сыном выбирали подарок папе.

"Вот так мы с Лёвушкой ходили к папе на работу поздравлять его с Днем отца", – подписала 21 октября публикацию Лиза Арзамасова.

Наследник звездной пары умилил фолловеров актрисы. Они также отметили, что сын – копия матери:

  • "Какой чудесный мальчик".
  • "Вы такие милые, мама – супер".
  • "Хорошенький такой. Мне кажется, больше на маму похож".
  • "Так интересно смотреть черты лица – и мама, и папа. Счастья вам".
  • "Это же можно пересматривать вечно. Люблю вас всех, обнимаю крепко".
  • "Этот мальчишка как с прошлых веков, как будто из сказки какой-то... На него смотрю и понимаю, что меня как будто уносит на пару веков назад или я смотрю фильм какой-то старый и не могу оторваться".

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Свадьба Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой состоялась 20 декабря 2020 года. 14 августа 2021 года в семье родился сын Лев. А 8 августа 2024 года звездная пара стала родителями второй раз – у них родилась дочь Лия.

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В день выписки из роддома, 15 августа, фигурист решил нестандартно подойти к мероприятию и продемонстрировал небольшое выступление на коньках.

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