Жена Валерия Меладзе удивила мужа новым образом

Фото: Instagram/albinadzhanabaeva

Очередным шуточным видеороликом 22 октября 2024 года поделилась бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева. В нем она натянула на лицо маску с фотографией мужа – певца Валерия Меладзе, чем очень удивила артиста, сообщает Zakon.kz.

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