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Жена Валерия Меладзе удивила мужа новым образом

Жена Валерия Меладзе удивила мужа новым образом, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 18:02 Фото: Instagram/albinadzhanabaeva
Очередным шуточным видеороликом 22 октября 2024 года поделилась бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева. В нем она натянула на лицо маску с фотографией мужа – певца Валерия Меладзе, чем очень удивила артиста, сообщает Zakon.kz.

Публикацию в Instagram 45-летняя супруга артиста подписала лаконично: "Профессионально удивляю мужа после стольких лет вместе".

Шутка понравилась подписчикам Альбины, и они завалили ее комплиментами:

  • "Альбина, это очень смешно и мило".
  • "Вот это я понимаю, деловой подход".
  • "Альбина, вы просто умница и красавица! Так классно получилось".
  • "Альбина без желчи, добрая душа. Любима и любит. А Валерий просто, гений и талант".

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Ранее мы писали, что Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева начали показывать семейные вайны. Позднее жена артиста показала их подросшую дочь.

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