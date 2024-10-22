Жена Валерия Меладзе удивила мужа новым образом
Фото: Instagram/albinadzhanabaeva
Очередным шуточным видеороликом 22 октября 2024 года поделилась бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева. В нем она натянула на лицо маску с фотографией мужа – певца Валерия Меладзе, чем очень удивила артиста, сообщает Zakon.kz.
Публикацию в Instagram 45-летняя супруга артиста подписала лаконично: "Профессионально удивляю мужа после стольких лет вместе".
Шутка понравилась подписчикам Альбины, и они завалили ее комплиментами:
- "Альбина, это очень смешно и мило".
- "Вот это я понимаю, деловой подход".
- "Альбина, вы просто умница и красавица! Так классно получилось".
- "Альбина без желчи, добрая душа. Любима и любит. А Валерий просто, гений и талант".
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