Глюкоза представила новую песню и имидж: поклонники в замешательстве
Так, 38-летняя актриса 19 февраля 2025 года разместила несколько видео из новой песни под названием Frost.
Публикации на странице в Instagram вызвали неоднозначную реакцию поклонников. Большая часть из них недоумевает от происходящего, другая же половина считает, что изменения пошли на пользу.
- Что-то Линду напомнило. Фигурка – огонь.
- Произошел хороший апгрейд личности.
- Звучание завораживает.
- Икона стиля, крутая. Обожаю тебя, легенда.
- Новое творчество – это вау!
- Не нравится одним пенсионерам. Все слушатели, идущие в ногу со временем, заценили новый вайб, – так выглядят отзывы со стороны поддержки.
- Ладно я пережила как-то Бритни Спирс, но это...
- Не верю, что я вижу это. Наташа – красивая, элегантная, а тут это.
- Чем дальше, тем хуже.
- Зачем, Наташа?
- Что происходит с ней?
- Нам не понять. И не хочется. Мурашек нет.
- Что-то пошло не так, стало жутко.
- То ли радоваться за нее, то ли сочувствовать, даже не знаю... – пишет другая половина комментаторов.
Кардинальные перемены в жизни исполнительницы хита "Снег идет" произошли летом 2024 года. Позднее она заявила, что решение преобразиться было связано с желанием посмотреть на себя со стороны.
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