Глюкоза представила новую песню и имидж: поклонники в замешательстве

Российская исполнительница Наталья Ионова, более известная под сценическим именем Глюкоза, после разразившихся скандалов пытается продолжать творить, но ее старания приходятся по душе лишь малой части аудитории, сообщает Zakon.kz.

Так, 38-летняя актриса 19 февраля 2025 года разместила несколько видео из новой песни под названием Frost.

Публикации на странице в Instagram вызвали неоднозначную реакцию поклонников. Большая часть из них недоумевает от происходящего, другая же половина считает, что изменения пошли на пользу.

Что-то Линду напомнило. Фигурка – огонь.

Произошел хороший апгрейд личности.

Звучание завораживает.

Икона стиля, крутая. Обожаю тебя, легенда.

Новое творчество – это вау!

Не нравится одним пенсионерам. Все слушатели, идущие в ногу со временем, заценили новый вайб, – так выглядят отзывы со стороны поддержки.

Ладно я пережила как-то Бритни Спирс, но это...

Не верю, что я вижу это. Наташа – красивая, элегантная, а тут это.

Чем дальше, тем хуже.

Зачем, Наташа?

Что происходит с ней?

Нам не понять. И не хочется. Мурашек нет.

Что-то пошло не так, стало жутко.

То ли радоваться за нее, то ли сочувствовать, даже не знаю... – пишет другая половина комментаторов.

Кардинальные перемены в жизни исполнительницы хита "Снег идет" произошли летом 2024 года. Позднее она заявила, что решение преобразиться было связано с желанием посмотреть на себя со стороны.

Материал по теме Глюкоза объяснила свое скандальное выступление

В конце 2024 года после череды скандалов знаменитость вернулась к светской жизни. Она решила попробовать силы в литературном творчестве и выпустила книгу о здоровье и красоте. Для презентации книги, предназначенной для женщин, Глюкоза собрала друзей, среди которых были Ксения Собчак и Кэти Топурия, в одном из ресторанов Москвы.