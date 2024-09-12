Алсу уехала из России

Фото: Instagram/alsou_a

Известная российская певица Алсу уехала в Соединенные Штаты Америки. Об этом сегодня, 12 сентября 2024 года, стало известно из ее страницы в Instagram, сообщает Zakon.kz.

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