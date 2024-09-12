Алсу уехала из России
Фото: Instagram/alsou_a
Известная российская певица Алсу уехала в Соединенные Штаты Америки. Об этом сегодня, 12 сентября 2024 года, стало известно из ее страницы в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Оказалось, в Нью-Йорк 41-летняя певица улетела к близкой подруге Ариане – звезде нулевых и исполнительнице хита "Под испанским небом".
"Уже традиционное фото раз в год с моей Арианой", – написала Алсу под публикацией.
Также снимками из Нью-Йорка певица поделилась в Stories.
Фото: Instagram/alsou_a
Комментаторы порадовались за подруг, но попросили исполнительницу хита "Зимний сон" поскорее вернуться домой:
- "Вы затмили NYC. Красавицы".
- "Столько лет дружбы – расстояние не имеет значения".
- "Давай, возвращайся поскорее, пожалуйста. Я так по тебе скучаю!"
- "Вот бы вам вместе спеть и выпустить "Под испанским небом…" песню"
- "Ух, Ариана круто пела. Жаль, что таких талантливых певиц не раскручивают".
- "Гражданство Англии, видимо, дает возможность путешествовать по миру. У Алсу недвижимость же в Лондоне по-прежнему. Не только красавица, но и умная".
27 августа 2024 года стало известно, что Алсу и предприниматель Ян Абрамов официально развелись после 18 лет брака.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript