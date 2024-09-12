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Алсу уехала из России

Алсу уехала из России, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 18:11 Фото: Instagram/alsou_a
Известная российская певица Алсу уехала в Соединенные Штаты Америки. Об этом сегодня, 12 сентября 2024 года, стало известно из ее страницы в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, в Нью-Йорк 41-летняя певица улетела к близкой подруге Ариане – звезде нулевых и исполнительнице хита "Под испанским небом".

"Уже традиционное фото раз в год с моей Арианой", – написала Алсу под публикацией.

Также снимками из Нью-Йорка певица поделилась в Stories.

Алсу уехала из России, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 18:11

Фото: Instagram/alsou_a

Комментаторы порадовались за подруг, но попросили исполнительницу хита "Зимний сон" поскорее вернуться домой:

  • "Вы затмили NYC. Красавицы".
  • "Столько лет дружбы – расстояние не имеет значения".
  • "Давай, возвращайся поскорее, пожалуйста. Я так по тебе скучаю!"
  • "Вот бы вам вместе спеть и выпустить "Под испанским небом…" песню"
  • "Ух, Ариана круто пела. Жаль, что таких талантливых певиц не раскручивают".
  • "Гражданство Англии, видимо, дает возможность путешествовать по миру. У Алсу недвижимость же в Лондоне по-прежнему. Не только красавица, но и умная".

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27 августа 2024 года стало известно, что Алсу и предприниматель Ян Абрамов официально развелись после 18 лет брака.

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